Foto del cenone finisce al sindaco: “Verranno messi in isolamento ed identificati”

RIARDO – Una foto che ritrae alcune persone intente a partecipare ad un cenone è al vaglio dell’amministrazione comunale di Riardo, guidata dal sindaco Armando Fusco. Ecco la sua nota: “Nonostante i reiterati inviti ad assumere le necessarie cautele per evitare il rischio contagio, si continuano ad acquisire notizie di atteggiamenti e comportamenti irresponsabili. Infatti incuranti dei rischi e dei pericoli si partecipa ad assembramenti, si organizzano visite ad amici e parenti. In qualche caso anche familiari di persone in quarantena si recano dai congiunti, il tutto come se niente fosse: come se il virus dovesse contagiare altri e non gli autori di tali feste, tant’è che il Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale, previa comunicazione Asl, ha dovuto assumere provvedimenti urgenti per disporre l’isolamento di alcuni soggetti, sottoponendoli a tampone“.

“E’ al vaglio degli Uffici una foto nella quale si ritraggono delle persone dedite ad un cenone per cui previa generalizzazione verranno assunti i necessari provvedimenti“.