FOTO E VIDEO. AVERSA. Vasto incendio alle spalle dell’Istituto ISIS Volta

E’ in corso un intervento di spegnimento di un incendio che si è sviluppato presso un terreno posto alle spalle dell’Istituto superiore di Aversa, in prossimità della palestra.

Fortunatamente non vi sono studenti presenti nell’istituto.

Il fumo, intenso e nero, che ha reso irrespirabile l’aria, intossicando tutti i residenti della zona, ha allarmato gli stessi e il personale scolastico che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Aversa, che sono giunti sul posto e stanno cercando di domare le fiamme che, sorte da alcune sterpaglie abbandonate in un terreno alimentate dal vento si stanno propagando.

Panico tra i presenti, che sono per l’ennesima volta costretti, nonostante il caldo a chiudersi in casa, per non respirare tale fumo tossico.

Al momento non è certo se l’incendio è di matrice o meno dolosa, anche se questa è la pista più accreditata.