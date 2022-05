FOTO E VIDEO. CASERTA Non c’è asfalto che…. Tenga. Ora sprofonda anche piazza della Seta, voragine nella colonia serica di San Leucio

VIDEO E FOTO IN CALCE ALL’ARTICOLO Molti residenti si sono appellati al consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano che si è immediatamente attivato, allertando i vigili urbani del capoluogo.

CASERTA Ogni giorno una voragine in più. Ogni giorno un casertano si sveglia e, a piedi, in automobile, in bici o con lo scooter scopre una nuova buca nelle strade della città. Stamattina è letteralmente sprofondata una parte piazza della Seta, a San Leucio. Le immagini ed il video mostrano l’enorme e pericolosa buca che si è creata dietro ad una delle panchine della piazza.

Uno “scuorno” per un capoluogo di provincia; una vergogna le strade cittadine. L’asfalto “di polistirolo” che si sgretola ovunque, dal centro città, alle periferie, ai borghi storici ed ora tocca anche alla colonia serica di San Leucio. Non c’è asfalto che… Tenga è il caso di dire a voler essere ironici, visto che il consigliere comunale di maggioranza Donato Tenga, abita proprio nei pressi, ed anche a San Leucio ha preso voti nell’ultima tornata elettorale che ha riportato Carlo Marino alla guida dell’amministrazione comunale.

Molti residenti si sono, invece, appellati al consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano che si è immediatamente attivato, allertando i vigili urbani del capoluogo.