FOTO E VIDEO. Da Malaga fanno arrivare con auto e camion tonnellate di droga nell’agro Aversano. SEQUESTRO DA 10 MILIONI: IN 5 IN CARCERE, 7 AI DOMICILIARI

AVERSA – Come già anticipato questa mattina, oggi, martedì è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone coinvolte in un traffico di droga. Di queste, sette sono state arrestate e portate in carcere, mentre cinque sono agli arresti domiciliari (CLICCA E LEGGI IL LANCIO).

Le indagini sono partite a seguito dell’arresto, a febbraio 2024, di un uomo che aveva portato 50 kg di cocaina dalla Spagna all’Italia. Durante l’inchiesta, sono emerse altre operazioni di acquisto, trasporto e vendita di grandi quantità di cocaina e hashish nelle province di Napoli e Salerno.

L’attività investigativa, che è durata circa un anno, si è avvalsa di intercettazioni telefoniche e di supporto internazionale, in particolare da Eurojust, per seguire il traffico di droga tra Italia, Spagna, Belgio e Olanda. La droga veniva trasportata in Italia, nascosta in luoghi sicuri, per poi essere venduta nelle piazze di spaccio locali.

Sono stati sequestrati oltre 300 kg di droga e sono stati accertati traffici per un valore superiore ai 10 milioni di euro. L’operazione ha visto l’impiego di oltre 50 finanzieri, con il supporto di unità aeree e cinofili per la ricerca della droga. Inoltre, sono stati coinvolti anche la polizia spagnola e altri enti internazionali.