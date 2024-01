FOTO E VIDEO. La Befana si cala dalla facciata della Reggia di CASERTA

Una iniziativa molto partecipata nonostante le condizioni meteorologiche non ottimali. Tuttavia non è mancata qualche critica

CASERTA – “Questa mattina tantissimi bambini e famiglie hanno accolto con entusiasmo il volo della Befana dalla facciata della Reggia di Caserta. Una volta atterrata la “vecchina” ha distribuito doni e dolcezze ai bambini! Un plauso ai coraggiosi Vigili del Fuoco. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Caserta, in collaborazione con il Comando Provinciale di Caserta dei VVFF e la Reggia di Caserta” si legge sul profilo della Reggia di Caserta, sul quale sono state pubblicate anche le foto e i video dell’avvenimento, che riportiamo in calce.

Grande la partecipazione, ma qualcuno dei presenti ha ritenuto di esprimere – educatamente, ed è il motivo per cui riportiamo questi commenti – la sua critica all’organizzazione della manifestazione:

“Da padre, voglio ringraziare i vigili del fuoco impegnati e non, per la bellissima iniziativa – scrive Davide S. – Mi dispiace che dopo l’atterraggio della befana, si sia data più importanza ad espletare le inutili procedure di messa in mostra dei vari organi intervenuti, intrattenendo la befana in fantastiche foto, mentre, nel frattempo, una pioggia improvvisa ha disperso le centinaia di bimbi intervenuti e in attesa di una semplice caramella…che non hanno ricevuto”.