FOTO E VIDEO. PINETAMARE TRA I RIFIUTI. C’è che getta monnezza in strada e il parco Senesi diventa una discarica. Ma i residenti non si arrendono

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – Due immagini che raccontano di come alcuni vizi restino incollati ai comportamenti di chi, impunemente, decide di disinteressarsi di come rispettare la natura, il decoro e il luogo in cui si vie, o si fa vacanza, gettando rifiuti in maniera sconsiderata.

In questo video, pubblicato ieri su Facebook da Marco, gestore della palestra Work in Progress di Pineta Mare, a Castel Volturno, si vede un uomo scendere dell’auto e gettar, con foga e stupidità, soprattutto quest’ultima, diverse buste sul ciglio della strada e andar via impunemente. Almeno secondo lui, cisto che il bravo Marco ha sporto denuncia le immagini sono in mano alle forze dell’ordine.

L’altra immagine, invece, racconta il degrado che in molte zone di Pinetamare raggiunge picchi tristemente noti. Il Parco Senesi non vive i suoi anni migliori ma vedere la Piscina combinata in questo modo, tra rifiuti di ogni genere, spezza il cuore. Una discarica a cielo aperto denunciata sui social e, si spero, anche alle autorità.