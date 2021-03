FOTO E VIDEO. Ruba la bici del cliente del supermarket. La titolare diffonde le immagini

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Ladro di bicicletta, la rabbia della negoziante. Venerdì pomeriggio, 5 marzo, intorno alle 19 come si vede dalle immagini di sorveglianza del negozio di alimentari di Cesa, Ennèmarket Cima, un uomo italiano, di grossa corporatura, con un berretto bianco, ha rubato una bici di un cliente appoggiata al muro fuori l’attività. Appena scoperto l’accaduto, la titolare del negozio ha diffuso le immagini del furto chiedendo aiuto sui social per identificare il ladruncolo. Questo l’appello: “Hanno rubato la bicicletta. Riteniamo opportuno condividere questo video, magari qualcuno lo riconosce”. Indignati i cittadini per tale atto di viltà.