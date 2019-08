FOTO. Furto alle auto dei bagnanti. Danneggiate durante lo sbarco della Madonna Maria Assunta in cielo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La serie di furti sul lungomare non si arresta. Ieri sera i malviventi sono entrati in azione, favoriti anche dalla lunga estensione della zona lido e dalla confusione dovuta alla massiccia presenza di visitatori in occasione dello sbarco della Madonna Maria Assunta in cielo in cielo e che non ha consentito di porre con la dovuta attenzione ogni movimento creatosi sul lungomare.

Due i colpi messi a segno dai ladri che sono riusciti a portare via senza essere notati le auto incustodite, a cui fanno seguito una serie di furti che avvengono quotidianamente sul lungomare, specie durante i week end, dove molti veicoli vengono sistematicamente danneggiati allo scopo di “sgraffignare” ogni sorta di oggetto presente all’interno dell’abitacolo. Una banda non ancora identificata dalle forze dell’ordine e che continua a colpire, grazie anche alla complicità di chi assume comportamenti omertosi davanti a questo tipo di reato.

Va sottolineato ancora una volta, che tra le mansioni dei parcheggiatori dipendenti della società che gestisce la sosta lungo le vie cittadine, non rientra assolutamente la tutela e la sicurezza dei veicoli parcheggiati nelle aree di sosta a pagamento. La mansione specifica del personale in questione è solo ed esclusivamente quella di assicurarsi che il veicolo venga parcheggiato nelle apposite strisce blu, e che venga pagato il ticket in base alla tariffa oraria. Ovviamente la loro collaborazione con le forze dell’ordine è massima.