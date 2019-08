FOTO. INCENDIO IN AUTOSTRADA. Va in fiamme un tir pieno di meloni, il fumo blocca il traffico

CAIANELLO (red.cro.) – Un paio d’ore fa, poco prima di Caianello, un incendio è scoppiato sull’autostrada A1, in direzione Roma. Un camion utilizzato per trasportare meloni ha preso fuoco.

Dalle fiamme del mezzo, una sterpaglia ha preso fuoco. Il fuoco alimentato dal vento, così come il fumo, hanno creato non poco problemi. La paura per i vigili del fuoco di Teano, giunti sul posto con due autobotti, è che le fiamme erano vicino ad una distilleria. Impianto che produce alcool e che, con il fuoco, poteva rendere la situazione pericolosa.