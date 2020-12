FOTO LIVE. Zona fuori controllo in barba alle restrizioni anti Covid. A centinaia ORA in piazza 4 novembre

SUCCIVO – Proprio ora che i contagi risultano essere in diminuzione, nel paese ci si prende il lusso di brindare in barba alle restrizioni e alle mascherine, senza alcun tipo di controllo. È quello che, come si può vedere dalla foto che ci è giunta in redazione, a quanto pare, sta accadendo proprio in questi minuti a Succivo in piazza 4 novembre. Tantissimi i giovani senza mascherina.

I cittadini si chiedono dove sono i controlli? Che fine abbia fatto il primo cittadino e l’intera amministrazione?

Non ci sarà da meravigliarsi se poi a gennaio ci potremmo ritrovare in zona rossa.