FOTO. MONDRAGONE. ASSURDO. Ladri rubano anche il presepe dalla chiesa

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Furto di arte sacra nella chiesa della Madonna del Carmine nel rione San Nicola. Ignoti questa mattina agendo in modo indisturbato, si sono introdotti nel luogo sacro portando via dal presepe la natività. Le statuette, donate dalla Congrega che opera in onore della Madonna, si ritiene molto amareggiata per un atto a dir poco deplorevole: ” Mi viene da piangere, commenta un fedelissimo e mi chiedo come sia possibile che a Mondragone ci sono simili personaggi, che non hanno rispetto neppure per gli oggetti sacri. Ciò è vergognoso”.

Un presepe rimasto ora semivuoto, per colpa di una mano sacrilega che ha commesso un gesto da condannare assolutamente. Un episodio che deve far riflettere tutta la comunità mondragonese.