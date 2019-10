LA FOTO. CASAL DI PRINCIPE. Torna la truffatrice dei 50 euro, fregata un’altra negoziante: “Li devi usare in medicine!”

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Il fatto si è verificato ieri quando una donna sulla cinquantina si è presentata con fare garbato ed educato in un noto negozio a Casal di Principe per degli acquisti.

La presunta truffatrice è arrivata a bordo di una Fiat Panda di colore blu, che sarebbe sempre la stessa utilizzata dalla protagonisti di altri simili casi. La donna, con i capelli biondi e un po’ robusta, una volta entrata all’interno del negozio si è diretta subito alla cassa per pagare un oggetto economico, chiedendo il prezzo di alcuni articoli e ricevendo l’aiuto della venditrice. A quel punto ha poi rivolto la sua attenzione verso altri indumenti per poi ritornare alla cassa e pagare l’ acquistato con una banconota da 50€. La proprietaria si è resa conto che era falsa solo dopo che la truffatrice era salita a bordo dell’auto, scappando e facendo perdere le proprie tracce, ma il tutto è stato ripreso dalle telecamere dell’attività commerciale.

Questo l’appello per trovare la donna e avvisare gli altri commercianti: “Ragazzi state attenti sta girando una donna con i capelli biondi e non troppo corti, un po’ robusta che ha soldi falsi, purtroppo ci sono capitata io. Spero che lo vedi questo post e i soldi che ti sei presa da me di medicina li devi comprare, xke se venivi da me e me li chiedevi che ne avevi bisogno io te li davo con tutto il cuore, ma la presa in giro no! Xke io me li sudo!” La titolare ha sporto denuncia per l’accaduto. Numerosi i commenti contro la truffatrice seriale e gli episodi raccontati dalle altre vittime.