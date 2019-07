FOTO. Spaccio di droga in famiglia: due arresti. 500 grammi di cocaina e 20 mila euro in contanti trovati in casa 31 Luglio 2019 - 14:54

MONDRAGONE – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca (CE), in Mondragone (CE), coadiuvati dai colleghi del locale Reparto Territoriale Carabinieri e da unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno (SA), nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di S.M. cl. 1996, e S.A., cl.1970, entrambi residenti a Mondragone. I militari dell’Arma, a seguito della perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa a carico dei due, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro gr. 500 circa di cocaina, unitamente alla somma in contanti pari ad euro 20.450,00, in banconote vario taglio, quale provento dell’attività illecita. Gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.