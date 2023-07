FOTO & VIDEO. Tennis e beach volley: le realtà del momento. Week-end all’insegna dello sport tra CASERTA E S.MARIA C.V.

Il punto sui due eventi maggiori delle ultime settimane: il torneo di beach volley nella città del Foro e l’open di tennis del capoluogo

CASERTA/SANTA MARIA CAPUA VETERE (alfonso centore) – È stato un week end tutto all’insegna dello sport quello che si è appena concluso e che ha visto il completamento di due grandi eventi nella nostra provincia, creando molto movimento tra il pubblico locale in due zone geografiche separate e in aree sportive altrettanto distinte: stiamo parlando del torneo di beach volley a Santa Maria Capua Vetere e il 50enario dell’Open di tennis a Caserta, entrambe manifestazioni molto ben accolte nel panorama locale, e non solo, che attirano molti atleti, oltre a generare notevole interesse nel periodo estivo.

Procedendo in ordine cronologico, la prima competizione a concludersi è stato il “50ENARIO OPEN MEMORIAL MICHELE FUSCO” svoltasi presso l’A.S.D. Tennis Lourdes, circolo storico della città di Caserta a cura del Maestro Nazionale Massimo Fusco, che insieme al giudice arbitro Francesco Piccolo e al direttore di gara Stefano De Maio hanno gestito l’intera prosecuzione dell’evento dalla giornata di lunedì 26 giugno fino alle finali tenutesi sabato 8 luglio. Tutto il torneo ha mostrato un altissimo livello di gioco onorando pienamente le aspettative, trovando nella sua conclusione i seguenti risultati: nel doppio maschile hanno trionfato la coppia Addonisio-Orizzonte su Centore-Crisci per il punteggio di 6-4/6-0, mentre nel singolo il titolo va a Filippo Sbriglia (2.7), atleta di serie C presso il Tennis Club Vomero, che ha dominato la finale per 6-1/6-0 su Francesco Pallavanti (2.7), classe 2006 impegnato presso il Tennis Club 2002 dove figura come titolare in serie B1. Per quanto riguarda le sezioni intermedie in terza categoria troviamo il successo di Palma Fabrizio su Arminio Francesco Pio, mentre in quarta categoria quello di Centore Alfonso su Di Lorenzo Antonio.

Passando ora sul fronte sammaritano, come ogni anno sono i SUMMER GAMES, nella loro settima edizione, a giocare un ruolo fondamentale nella città patria dei gladiatori. Tre tornei suddivisi in circa un mese, dal 26 giugno al 27 luglio, nelle specialità di beach volley, calcio tennis e street hoop tournament 3v3, organizzati dall’ente CITTÀ GIOVANE, specializzato nella realizzazione di questi eventi e non solo, e che fa riferimento al consigliere Enrico DI Rienzo, personalità ben vista e stimata da tutto il panorama cittadino. Il tutto si inserisce nella splendida cornice delineata dalla Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere, adibita e curata per servire al meglio la manifestazione e le migliaia di persone che la frequentano ogni sera proprio durante queste attività: dj set, punti ristoro e area giochi sono solo una parte del panorama complessivo.

Tornando allo sport, la competizione è stata suddivisa in otto gironi da cinque squadre ciascuno per la categoria amatoriale e due gironi da quattro squadre l’uno per la categoria GOLD. In entrambe le categorie si è sviluppato poi un tabellone finale a cui hanno preso parte le prime due di ogni girone. Le fasi finali, svolte proprio nel fine settimana scorso, hanno rivelato tutti i premi della manifestazione, individuali e ovviamente di squadra: nella sezione amatoriale trionfano i “Bulldozzer’s J.” per 2-0 contro i “Diavoli Rosa+”, mentre lo scettro nella categoria GOLD è stato conquistato da “Le Giraffe” in finale contro i “Bulldozzer’s S.” per il parziale di 2-1.

Il premio per la “squadra rivelazione” è stato assegnato ai “Red Devils” che, partiti come una semplice squadra di amici, si sono fatti strada nel torneo arrendendosi solo nei quarti di finale. L’onorificenza di miglior giocatore, anch’essa divisa nella due categorie sopracitate, è stata assegnata dai voti del pubblico tramite i profili social di Città Giovane che hanno decretato Nicola Madonna, de “Le Giraffe” come miglior giocatore nella categoria GOLD dominando senza un apparente rivale, e Alessandro Gravante, dei “Bulldozzer’s J.” in una votazione incerta fino alla fine grazie alla concorrenza di Francesco Bouanne dei “Diavoli Rosa+” per quanto concerne la categoria amatoriale. Il divertimento in quel di Santa Maria Capua Vetere non è ancora terminato, anzi riprende subito con l’inizio del torneo di calcio tennis che vedrà impegnati molti giovani talenti e volti noti nel mondo professionistico locale, e non solo.

In foto, per l’open tennis di Caserta 50ENARIO OPEN MEMORIAL MICHELE FUSCO: Francesco Pallavanti, Filippo sbriglia, Fabrizio Palma, Alfonso Centore, Antonio Lorenzo il giudice arbitro Francesco Piccolo, Fiorenzo Crisci, il maestro Massimo Fusco e il doppio Orizzonte-Addonisio