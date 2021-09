Frana a San Leucio: detriti e smottamenti bloccano via Troia, cinque famiglie tornano nelle loro abitazioni

Il maltempo di ieri pomeriggio ha causato danni anche nelle frazioni collinari del capoluogo

CASERTA Tra i tanti danni provocati dal maltempo di ieri, anche una frana a San Leucio, tra via Troia e la montagna chiamata “De Lucia”, alle spalle del distributore di benzina. Le cinque famiglie residenti nella zona dopo ore sono riuscite a tornare nelle proprie abitazioni. Con la pioggia, infatti, sono venuti giù i detriti dalla montagna, causati dai recenti incendi. Più in basso, dove insiste l’ex fabbrica dei fratelli Cecere c’è stato, invece, uno smottamento del terreno e il pastore che abita in quella zona è rimasto isolato.