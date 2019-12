Francesco Schiavone SANDOKAN e Giuseppina Nappa si separano. Iniziata la causa al tribunale di AVERSA

AVERSA – (g.g.) Fino ad ora era un’indiscrezione, da un paio di mesi è diventata notizia ufficiale: Francesco Schiavone detto Sandokan, fondatore del clan dei casalesi e Giuseppina Nappa hanno deciso di separare le loro strade. La notizia la diamo in maniera asciutta, anche potendo erogarla in maniera più strutturata, perchè non c’è dubbio che sia Francesco Schiavone Sandokan che Giuseppina Nappa siano personaggi pubblici, conosciuti.

Per cui non si capisce perchè se si separa una coppia del cinema, si leggono in proposito migliaia di articoli e se invece si separa una coppia che tanto ha significato, in questo caso nel male, non nel bene, per la vita pubblica della provincia di Caserta, non si possa ugualmente trattare la notizia.

Comunque, siccome noi siamo liberali e tendiamo naturalmente a separare le cose in generale, ci limitiamo alla informazione nuda e cruda: il fascicolo sulla causa di separazione è aperto presso la sezione civile del tribunale di Aversa-Napoli nord. Si è già tenuta, a quanto ci risulta, qualche udienza, a cui Francesco Schiavone ha regolarmente partecipato in video conferenza.

I motivi e le dinamiche appartengono ad un altro racconto che poi eventualmente potremo fare, separandolo però da questo che, a proposito di impronta liberale, noi sviluppiamo trattando i coniugi Schiavone-Nappa esattamente come tratteremmo un’altra, qualsiasi coppia di persone conosciute.