Fratelli del…Codice Penale. Il partito della Premier Meloni e del Ministro della Giustizia ha eletto un pregiudicato per reati gravi il nuovo presidente cittadino di Napoli

Sabato mattina avevamo anticipato l’esito, tornando su un argomento sul quale ci eravamo spesi molto durante l’ultima estate, fino all’estromissione definitiva di nonno dal Consiglio Regionale

NAPOLI – Il fatto clamoroso si è verificato. Gentilmente, ci vogliamo astenere in questo articolo dal racconto, anche sintetico, della situazione giudiziaria di Marco Nonno, estromesso definitivamente dal Consiglio Regionale in quanto condannato definitivamente a due anni di reclusione per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Ci vogliamo astenere anche dal dettagliare per l’ennesima volta i motivi per cui il suddetto rischia di incassare un’altra condanna definitiva ad almeno 8 anni di reclusione per il reato di devastazione in concorso.

Cliccate sul link che sovrasta questo articolo e troverete tutto.

Siamo ritornati sulla vicenda sulle vicende dell’ex consigliere regionale di Fratelli d’Italia perché ieri sera quello che avevamo anticipato ieri matti si è puntualmente verificato: Marco Nonno, tecnicamente un pregiudicato per condanna definitiva per danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale, con un carico pendente pericolosissimo relativo al reato di devastazione è, infatti, il nuovo presidente cittadini di Napoli del partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Ha vinto il congresso con 604 voti, a fronte dei 388 raccolti dal suo competitor Diego Militerni.

Classico caso di notizia che si commenta, dopo le tante cose che abbiamo scritto dall’estate scorsa a ieri mattina, da sola.