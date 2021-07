Fratelli D’Italia inaugura la sede a MONDRAGONE. La coordinatrice cittadina: “Ridare una casa, una dignità, una forza nel panorama politico mondragonese”

MONDRAGONE – “Dunque ci siamo. Più di un anno fa abbiamo deciso che saremmo stati padroni del nostro destino, che avremmo corso il rischio di essere oggetto di mediocri chiacchiere da salotto pur di rivendicare un’idea di libertà, di riscattare un’idea della politica locale come avventura civile da fare insieme, per marcare il nostro passaggio, per cambiare il corso degli eventi e difendere le idee nelle quali crediamo.

La nostra è stata una scelta considerata temeraria, alcuni l’hanno definita folle.

Certamente era ed è una scelta incomprensibile per quelli che campano solo di tatticismi e di favoritismi e che in politica hanno ha come unico obiettivo quello di mettere le proprie terga al riparo dalle intemperie e di salvare la loro poltrona. Non è cosi per noi.

Abbiamo rischiato tutto dando vita a un nuovo partito a pochi mesi dal voto, sapendo che non abbiamo poteri forti alle spalle o soldi da investire in campagna elettorale. Ma lo abbiamo fatto, perché ci convince quel detto popolare secondo il quale “è meglio essere poveri ma liberi, piuttosto che schiavi con catena d’oro”. Volevamo essere liberi e non schiavi.

Nonostante il tentativo di qualche media manipolato di oscurarci, Fratelli d’Italia Mondragone insieme all’ Associazione culturale Destra Sociale coordinata dell’avvocato Emilio Pagliaro, ha convinto e convincerà sempre più.

Abbiamo proceduto a passi spediti, da allora. Abbiamo allargato quel percorso attraverso il lavoro di un progetto concreto per Mondragone. E voglio ringraziare sinceramente quelli fin dall’inizio ci hanno creduto, e che da allora sono parte integrante di questa nuova avventura. Abbiamo lavorato per spiegare che quello che abbiamo in mente di fare è soprattutto mirato a non dover assistere all’evaporazione di un paese e di un territorio che non merita la cancellazione.

Ridare una casa, una dignità, una forza nel panorama politico mondragonese, alla grande tradizione della destra italiana, questo era ed è il nostro obiettivo.”

MIRAGLIA RACHELE

COORDINATRICE CITTADINA.