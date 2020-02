FRECCIAROSSA DERAGLIATO. Effettuata l’autopsia sul corpo del macchinista di CAPUA. Indagati 5 operai

CAPUA – E’ stata effettuata l’autopsia sui corpi dei due macchinisti morti nell’incidente ferroviario del 6 febbraio in cui ha perso la vita Mario Di Cuonzo, 59enne, originario di Capua, morto insieme al collega Giuseppe Cicciu’, 52enne di Reggio Calabria, quando il Frecciarossa 9595 è deragliato a Livraga, in provincia di Lodi. Lo fa sapere la procura di Lodi in una nota, precisando che si intende liberare al più presto le salme “per lo svolgimento delle esequie”.

Intanto, l’iscrizione nel registro degli indagati dei cinque operai intervenuti l’altra notte sul posto in cui e’ deragliato un Frecciarossa e’ stato “un atto necessario per lo svolgimento, in forma garantita, degli accertamenti tecnici irripetibili”. Lo spiega la Procura di Lodi in una nota.