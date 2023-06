Fuga di gas e paura in città, divelta la tubatura del metano

Sul posto i vigili del fuoco.

VAIRANO PATENORA. Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori quello avvenuto all’incirca un’ora fa in via Napoli, nella frazione di Vairano Scalo. Qui, una macchina, mentre stava scavando ai margini della strada, ha danneggiato una tubatura del gas, il che ha fatto scattare subito l’allarme in tutta la zona residenti impauriti anche per la fuga di gas. Si sono subito sul posto i vigili del fuoco e intanto si attende l’intervento degli addetti della società della distribuzione del metano in città.