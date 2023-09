E’ accaduto questa mattina in via San Donato

CAPODRISE – Incidente, questa mattina, in via San Donato a Capodrise ai danni di un 27enne in sella ad una moto. Il centauro è stato preso in pieno da un Fiat Doblò impegnato in una manovra di retromarcia. La vittima è così caduta rovinosamente sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118.