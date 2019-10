Furiosa lite in Comune. Il sindaco si sente male e viene trasportato in ospedale

PIEDIMONTE MATESE – Litiga con la segretaria comunale, il sindaco finisce in ospedale. Il violento alterco tra la segretaria comunale e il sindaco Luigi Di Lorenzo è avvenuto oggi negli uffici del municipio di Piedimonte Matese. Il primo cittadino, uscito dalla stanza della donna urlando in maniera molto forte, ha accusato un malore. A soccorrerlo e a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese, è stato un assessore. L’uomo è stato sotto osservazione per alcune ore e poi è stato dimesso. Nulla di grave, dunque, dal punto di vista fisico per il sindaco Di Lorenzo che è potuto ritornare a casa.