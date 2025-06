FURTI D’AUTO, smantellata gang: 3 ARRESTI

Le attività investigative sono state condotte dai militari della Stazione di Trentola Ducenta

TRENTOLA DUCENTA – I militari della Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta della Compagnia di Aversa,

all’esito di una rapida e minuziosa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la misura degli arresti domiciliari nei confronti di E.L.B., S.C. e C.G. – cittadini napoletani di età compresa tra i 21 e i 25 anni – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord.



Le indagini – condotte dai militari nei mesi di aprile-maggio 2024 – hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti delle persone sottoposte alle indagini in ordine alla commissione di diversi furti di autovettura commessi nell’agro-aversano ed in particolare nel comune di Trentola Ducenta. In particolare, i destinatari del provvedimento sono gravemente indiziati di aver forzato l’apertura ed essersi impossessati di diversi veicoli parcheggiati sulla pubblica via dalle vittime.



Le attività investigative, condotte dai militari della Stazione di Trentola Ducenta, si sono sviluppate attraverso attività tecniche e tradizionali quali l’uso di sistemi di geo localizzazione GPS, l’acquisizione delle immagini registrate dai sistemi videosorveglianza pubblici e privati e l’analisi dei dati estratti attraverso la consultazione delle banche dati in uso alla Forze di Polizia, consentendo di comporre un grave quadro indiziario in merito ai fatti oggetto di contestazione. In particolare, i militari hanno accertato nel dettaglio le modalità operative del gruppo dedito al sistematico furto di autovetture anche di grossa cilindrata, che si avvaleva di macchine noleggiate presso autonoleggi

conniventi attraverso l’intestazione fittizia del contratto al fine di utilizzare il veicolo per perpetrare i furti di autovettura.



La complessa, rapida e minuziosa attività d’indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Napoli Nord, a fronte della gravità dei reati commessi e della pericolosità dei soggetti coinvolti, ha permesso di dare una risposta rapida e decisa a una fenomenologia criminale particolarmente sentita dai cittadini dell’agro-aversano.