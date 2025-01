FURTI. Firmato il protocollo per combattere la microcriminalità

Il protocollo d’Intesa è stato firmato da tutti i presenti all’incontro che si è tenuto questo pomeriggio

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Sarà attivato l’intero sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, l’attenzione sarà concentrata anche sulla pubblica illuminazione che sarà potenziata al fine di rendere più sicuri i vicoletti di tutta la città, garantita una maggiore presenza del corpo della Polizia municipale in strada e una maggiore sinergia con i carabinieri e tutte le istituzioni presenti: sono questi i punti sui quali il sindaco Peppe Vozza ha concentrato la riunione di questo pomeriggio per fronteggiare il fenomeno dei furti che sta mettendo in ginocchio l’intera città. Alla riunione voluta dalla sindaco hanno partecipato anche i capigruppo consiliari, il comandante dei vigili urbani Pietro Merola e il comandante dei carabinieri Luigi Germani. Il protocollo d’Intesa è stato firmato da tutti i presenti all’incontro.