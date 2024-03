Furti nel parcheggio del Centro commerciale Campania: vittima anche il comandante della Guardia di Finanza

Banditi hanno rotto il finestrino e rubato quanto lasciato nell’abitacolo della vettura.

MARCIANISE/CASERTA. Auto razziate, depredate, rubate nel parcheggio del Centro commerciale Campania di Marcianise. Non una novità, direte voi. Eppure quando l’auto presa di mira dai banditi è quella del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, Nicola Sportelli (da settembre alla guida delle fiamme gialle casertane), allora l’argomento torna a far notizia. La razzia è avvenuta qualche mese fa (probabilmente prima di Natale).

L’ufficiale si era recato con la famiglia a far spese nel noto centro commerciale del Casertano quando, tornando a prendere la sua auto, trovò un finestrino rotto mentre dall’abitacolo della vettura mancavano alcuni oggetti che, incautamente, erano stati lì lasciati. Beh, è il caso di dire che i ladri non guardano in faccia a nessuno. C’è una certa democrazia in tutto ciò, ma di sicuro, la mancanza di sicurezza nell’area di sosta del centro Campania è cosa acclarata.