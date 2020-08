Furti nelle abitazioni, è allarme tra i cittadini

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) Allarme furti in appartamento. In questi giorni c’è allarme a Carinaro, tra i residenti per alcuni furti subiti, a quanto pare, dopo essere stati citofonati da un finto o presunto venditore ambulante di detersivi. In particolare alcuni cittadini sostengono che da giorni si aggiri un uomo a bordo di una Fiat Punto vecchio modello di colore azzurro, che scende dall’auto, citofona le persone con la scusa di vendere detersivi, ma se non c’è nessuno in casa dopo poco stranamente i ladri derubano l’appartamento vuoto. A tal riguardo sui social attraverso un post si invita la comunità a prestare attenzione: “AVVISO A TUTTI I CARINARESI MI COMUNICANO IN PRIVATO CHE CI STA UN’AUTO FIAT PUNTO VECCHIO TIPO DI COLORE BLU CHE APPARENTEMENTE VENDE DETERSIVI IL CUI CONDUCENTE BUSSA AI CAMPANELLI E SE NON RISPONDE NESSUNO…….DOPO POCO ARRIVANO I LADRI……E’ CAPITATO ALCUNI GIORNI FA NELLA NOSTRA CARINARO….FACCIAMO ATTENZIONE”