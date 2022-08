Furti nelle discoteche di Gallipoli. 22ENNE DI CASERTA ARRESTATO E DUE DENUNCIATI

CASERTA – Sabato scorso, in una discoteca, due 20enni romani, in vacanza in Salento, a Gallipoli, sono stati derubati delle collanine di oro che indossavano. Il presunto responsabile è stato identificato. Si tratta di un 20enne casertano che è stato trovato con la refurtiva: aveva nascosto le collane negli slip.

Già da giorni erano arrivate segnalazioni alla polizia in cui si parlava di movimenti fulminei e atteggiamenti per distrarre i malcapitati, come la richiesta di scattare un selfie, per mettere a segno il colpo.

Ad aiutare l’identificazione sono state le testimonianze fornite dalle vittime e da altri ragazzi oltre all’intervento degli addetti alla sicurezza. Ancora, la scorsa notte, in un locale di Baia verde, a tre giovani turiste, di cui due minorenni, sono stati rubati i cellulari e le carte di credito.

Bloccati sul posto i presunti autori dei furti, un 22enne e una 24enne entrambi di Caserta. Il più giovane è stato arrestato perché con precedenti specifici, mentre l’altra è stata denunciata. Per tutti scatterà il foglio di via a firma del questore di Lecce.