Furto a scuola: rubati tablet e pc. Lezioni sospese

CELLOLE – Furto all’istituto “Serao Fermi” di Cellole. I malviventi sono entrati da una finestra ubicata sulla parte posteriore della scuola, così da poter agire indisturbati portando via numerosi dispositivi elettronici, tablet e pc, dal laboratorio d’informatica. Non è ancora chiaro se abbiano agito nella notte di sabato o in quella di domenica ma solo questa mattina al suono della campanella ci si è resi conto dell’accaduto. Immediatamente allertata la dirigente scolastica, sono state allertate le forze dell’ordine e si è deciso di tenere chiuso l’istituto.