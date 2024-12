Furto ai magazzini Napoletano: colpito 2 volte un punto vendita storico della città

Nel bottino dei malviventi, stavolta, sono finiti climatizzatori e attrezzatura elettronica da lavoro

VAIRANO PATENORA (E.Z.) – Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre 2024, ignoti malviventi hanno preso di mira i magazzini Napoletano (Elettrocolorfer Snc Di Napoletano), un accorsato negozio di ferramenta e articoli per l’artigianato, la casa e l’edilizia, ubicato nella frazione Scalo di Vairano Patenora, lungo la via Casilina al chilometro 173+200, proprio di fronte all’ingresso della via Telesina. Dopo aver forzato i robusti infissi laterali del locale adibito a magazzino e vendita, i ladri hanno messo a soqquadro l’interno del negozio, portando via merce di vario tipo.

Nel bottino dei malviventi sono finiti climatizzatori, attrezzatura elettronica da lavoro e persino una grossa confezione contenente un intero collo di ombrelli. I ladri, però, molto probabilmente, non conoscevano il contenuto del grosso involucro di cartone ben confezionato. Il reale bilancio dei danni è ancora in corso, ci sarà da fare i conti tra merce rubata e infissi divelti. È stata sporta regolare denuncia presso la stazione dei Carabinieri della frazione Scalo di Vairano Patenora, agli ordini del comandante Massimo Palazzo.

I militari dell’Arma hanno effettuato un accurato sopralluogo, acquisendo dati rilevanti e un report fotografico. Non è la prima volta che i magazzini Napoletano sono presi di mira dai ladri. In un precedente episodio, tre individui particolarmente corpulenti – atleti di pesistica – riuscirono a forzare la pesante saracinesca d’ingresso con la sola forza fisica, di fronte alle telecamere di sorveglianza. Purtroppo, i malviventi, travisati con passamontagna, quasi sicuramente non verranno mai presi. Nonostante il noto dinamismo dei Carabinieri del posto