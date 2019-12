SANT’ARPINO – Brutta sorpresa per i proprietari del piccolo supermercati di vai Palmiro Togliatti, nel cuore di Sant’Arpino. Nella notte tra domenica e lunedì, dei malviventi hanno forzato la saracinesca di ingresso del locale commerciale, portando via in pochi minuti tutta la merce che hanno potuto afferrare. Il comprensorio atellano, dopo qualche settimana di pace, pare proprio sia tornato sotto il colpo degli attacchi messi in atto dai ladri.