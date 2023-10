Furto in casa di un noto avvocato: malviventi in fuga con il bottino

Il professionista era uscito con la figlia quando alcuni malviventi hanno…

SAN POTITO SANNITICO – Raid in casa di un noto avvocato, malviventi in fuga con il bottino. Il professionista era uscito con la figlia quando alcuni malviventi hanno fatto irruzione al piano superiore dell’abitazione del professionista per altro non accorgendosi della presenza della moglie al piano inferiore. E’ stato al loro rientro che la giovane recandosi al piano superiore ha sorpreso i ladri in azione che a quel punto si sono dati alla fuga con il bottino. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine