Furto in chiesa: rubati 2mila euro. E’ caccia ai malviventi

Quando il parroco si è accorto del furto è subito scattato l’allarme

SESSA AURUNCA – Almeno quattro con volto coperto da un berretto, sono i malviventi entrati in azione ieri pomeriggio nella parrocchia di San Castrese. Entrati in azione, sembrerebbe senza alcuna esitazione, e portati via 2mila euro in contanti. Quando il parroco don Carlo Fiorenza si è accorto del furto è scattato l’allarme. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca ed avviato le indagini. Un importante aiuto potrebbe venire dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.