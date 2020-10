Furto nel centro commerciale, arrestato un casertano

CASERTA (red.cro.) – In serata, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno arrestato, nel corso di diversi interventi, due persone per aver rubato merce per un valore totale di circa 800 euro da un negozio di elettronica del centro commerciale in viale dell’Oceano Pacifico. I Carabinieri sono prima intervenuti su richiesta del personale addetto alla sicurezza che ha sorpreso un 33enne originario della provincia di Caserta ma residente a Roma, già noto alle forze dell’ordine, mentre forzava le placche antitaccheggio della merce esposta.