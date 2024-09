Furto nella notte alla «Goldbet» calena: serranda forzata e locale ripulito

Il centro scommesse è finito nel mirino di una gang che ha approfittato del temporale per eseguire il raid

CALVI RISORTA (ELIO ZANNI) – Nella notte tra l’8 e il 9 settembre, un temporale estivo ha favorito un audace colpo presso l’agenzia di scommesse «GoldBet» di via Bizzarri, a Calvi Risorta. Approfittando del rumore della pioggia e dei tuoni, una banda di ladri ha forzato la serranda del locale, riuscendo a entrare senza destare sospetti.

Il furto, scoperto solo all’alba dai proprietari, ha lasciato dietro di sé un negozio completamente a soqquadro. L’ammontare del bottino è ancora ignoto, ma gli investigatori ritengono che ad agire siano stati dei professionisti, data la precisione con cui è stato condotto il colpo. Di soli, per fortuna, simili centri scommesse – fisici e online – risultano opportunamente coperti da apposite polizze assicurative. Questo potrebbe di molte alleviare i danni subiti dal gestore.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno utilizzato attrezzi elettrici per tagliare la serranda metallica, sfruttando il fragore del temporale come copertura. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza comunali, così come eventuali testimonianze di persone che, senza rendersene conto, potrebbero aver assistito al raid. Le forze dell’ordine non escludono che il colpo sia stato pianificato nei minimi dettagli, con un’attenta valutazione dei tempi e delle condizioni meteo favorevoli.