Gattino chiuso in un sacchetto e gettato tra i rifiuti, salvato in extremis

Il miagolio dell’animale ha attirato l’attenzione degli operatori ecologici che subito si sono attivati. Senza il loro intervento sarebbe finito schiacciato dalla pressa del compattatore

PIGNATARO MAGGIORE – Sono stati gli operatori ecologici ad accorgersi della presenza di un gattino chiuso in una una busta di plastica e abbandonato nella spazzatura. Ad attirare la loro attenzione il disperato miagolio del piccolo animale.

All’ignoto che ha commesso il terribile gesto gli operatori hanno rivolto un messaggio: “A chi aveva chiuso questo gattino in un sacchetto e l’aveva buttato nella spazzatura ha la più pallida idea di che fine avrebbe fatto se i nostri operai non se ne fossero accorti ? Il gattino sarebbe stato schiacciato dalla pressa del compattatore“ aggiungendo: “non le diciamo di vergognarsi perché commette una barbarie simile non crediamo abbia la capacità di provare vergogna”