GIALLO A MONDRAGONE. Uomo trovato in auto con una prostituta, entrambi feriti

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) -.Un uomo, di Mondragone, e una prostituta sono stati ritrovati, entrambi feriti, questa mattina all’interno di un’auto parcheggiata in prossimità dell’abitazione dell’uomo, in località Pineta Riviera.

Una vicenda ancora poco chiara alle forze dell’ordine intervenute sul posto assieme ad un’ambulanza del 118. Nei giorni scorsi diverse segnalazioni sono giunte in redazione per denunciare un giro di prostituzione e droga proprio in questa zona.