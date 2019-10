GIALLO IN CLINICA. Uomo vola dalle scale, ricoverato d’urgenza

SESSA AURUNCA (red.cro.) – Era venerdì sera, poco dopo le 22, quando l’addetto di sicurezza della struttura sanitaria che si occupa di persone affette da disagi psichici “Emme Due S.R.L.” ha dovuto chiamare i soccorsi, dopo aver trovato il 77enne riverso a terra ai piedi della scala esterna in ferro della struttura di accoglienza per persone con disagi psichici. Trasportato all’ospedale San Rocco, le condizioni si sono aggravate ed è stato immediato il trasporto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Trauma cranico, anca fratturata e 4 costole rotte sono le lesioni refertate dal nosocomio sessano.