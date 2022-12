AVERSA/TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore e sconcerto per la dipartita di Luigi Macchione detto Giggino, di 50 anni, deceduto a seguito di un terribile incidente stradale. La salma è stata trasferita a medicina legale come disposto dalle Autorità per l’autopsia. Gli amici e familiari restano in attesa per i funerali. Un dolore immenso e inaspettato, una drammatica scomparsa, era un uomo simpatico e amicale, sotto shock tutti. Seguiranno aggiornamenti.