Gigi D’Alessio annuncia 5 concerti-evento alla Reggia di Caserta. TUTTE LE DATE

Biglietti in vendita da domani.

CASERTA Parte un nuovo anno ricco di appuntamenti per Gigi D’Alessio che annuncia a sorpresa sui social un imperdibile ciclo di concerti in programma il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone, alla Reggia di Caserta.

Cinque speciali serate di festa all’insegna della musica, con la storica residenza reale come sfondo, nell’ambito di “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session” il festival campano diretto da Massimo Vecchione, e con il patrocinio del Comune di Caserta.

L’evento si aggiunge alle otto serate già in programma per la prossima estate a Piazza del Plebiscito di “Gigi-Uno come te-L’emozione continua”, e al doppio live al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo il 5 e 6 luglio.

Ad accompagnarlo sul palco, ci sarà la sua storica band composta da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione)