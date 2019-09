Giochi 2018: a CASERTA la spesa pro capite più alta

CASERTA – La spesa della Campania nel gioco è stata di circa 1,8 miliardi nel 2018, un dato in linea con quello dell’anno precedente visto che la flessione è stata dello 0,4%. Analizzando i dati totali, Napoli è la provincia con la spesa più alta, 945,7 milioni di euro, ma la classifica cambia notevolmente se si prendono in considerazione i valori pro capite. Secondo quanto elaborato da Agimeg, a detenere il primato è Caserta (350 euro pro capite nel 2018 e 323 milioni complessivi) a seguire Salerno (330 euro pro capite e 363 milioni totali), solo terza Napoli (con una spesa procapite media di 306 euro). Il dato scende a 292 euro a Benevento (80 milioni totali) e 257 euro ad Avellino (107 milioni totali). Per quanto riguarda il volume di gioco pro capite nel 2018 (senza quindi sottrarre le somme vinte dai giocatori) Salerno è leader in questa classifica con un dato pari a 1464 euro. Molto vicina Caserta con 1455 euro. Sempre terza Napoli con 1289 euro, chiudono Benevento con 1169 e Avellino con 1036.