Giovane coppia si apparta in auto e viene aggredita

TEANO – Sarebbero stati inseguiti da due uomini con il volto coperto la giovane coppia di Teano che ieri, in un’area periferica della città sidicina, aveva deciso di appartarsi, forse per cercare un po’ di pace.

Ma la pace non è arrivata, bensì due uomini che, prima di poter entrare in azione, hanno visto fuggire il ragazzo, il quale è riuscito a far partire la sua auto prima del contatto.

Da qui è iniziato un inseguimento. Via Passerelle, poi la stazione di Teano Scalo. Fortunatamente, prima di arrivare in centro città, i due hanno desistito.