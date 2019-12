CESA– Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo i familiari di Domenico Brasacchio, per tutti Mimmo. Si è allontanato dalla sua abitazione in via Renè Guenon n.1 il giorno 27 dicembre alle ore 18. A lanciare l’appello, tramite social, i familiari che invitano chiunque dovesse vederlo o avesse sue notizie a contattare il numero 3925186897.