Giovane turista 20enne rapinata nel centro di CASERTA

CASERTA – Rapina ieri sera, alle 23 circa, nella zona di via Ferrarecce a Caserta. Una ragazza veneta di 20 anni è stata assalita e rapinata nei pressi di un take away.

A derubare la giovane della borsa, contenente soldi e telefono, due balordi. La donna ha provato a resistere ma ha avuto la peggio cadendo a terra sbattendo violentemente la spalla sul marciapiedi.

Soccorsa da alcuni passanti è stata accompagnata all’ospedale di Marcianise dove è stata dimessa con qualche giorno di prognosi e tanto spavento. La ragazza si è poi recata in caserma per sporgere regolare denuncia.