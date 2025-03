Giovani casertani si fingono carabinieri e rubano i gioielli del regista dei cinepanettoni Enrico Vanzina

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un episodio di truffa ai danni di Federica Burger, moglie del regista e sceneggiatore Enrico Vanzina, venerdì scorso, ha portato all’arresto di un 21enne casertano. L’85enne, di origini tedesche, è stata ingannata da due giovani che si sono finti carabinieri, riuscendo a entrare in possesso di diamanti e altri gioielli.

La truffa è stata messa in atto tramite una telefonata che la donna ha ricevuto nella tarda mattinata. Un sedicente maresciallo ha informato Federica Burger che un incidente avrebbe coinvolto un veicolo della famiglia e l’ha invitata a presentarsi in caserma per gli accertamenti. L’anziana, rimasta sola a casa in via Fontanella Borghese dopo che il collaboratore domestico è stato convinto ad uscire per “necessarie verifiche”, è stata poi ricontattata dal truffatore, che le ha detto che un altro militare sarebbe arrivato per l’incontro.

Approfittando della sua fiducia, il falso carabiniere ha convinto la donna ad aprire la cassaforte, dove ha rubato diamanti e gioielli il cui valore è ancora da quantificare.

I carabinieri, intervenuti prontamente, sono riusciti ad arrestare il principale responsabile della truffa, un 21enne originario della provincia di Caserta. Il giovane, bloccato nel pomeriggio di venerdì all’uscita del casello autostradale di Capua, era in auto insieme a un altro complice, un 22enne, denunciato a piede libero. Durante la perquisizione dell’auto, sono stati trovati parte dei gioielli rubati, che sono stati restituiti alla vittima.