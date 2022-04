IL VIDEO. Giovani distruggono l’insegna di un negozio. Ripresi dalle telecamere

TRENTOLA DUCENTA – Dei giovani ripresi dalle telecamere di sorveglianza hanno distrutto l’insegna di un negozio di via Salvo D’Acquisto a Trentola. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì. Si sono diretti alla rivendit “Zerotto Surgelati”, in quel momento chiusa e hanno distrutto l’insegna. I titolari hanno chiesto aiuto sui social, affinchè vengano identificati con il video raggiungibile al link pubblicato in basso: “Stanotte abbiamo avuto atti di vandalismo al punto vendita di Trentola Ducenta. Se conoscete questi volti, segnalate. Non tanto per il danno ma per l’atto ingiustificato. Il video è stato consegnato alle forze dell’ordine che prenderanno loro provvedimenti..”

CLIKKA QUI PER GUARDARE IL VIDEO