Giovanna è tornata a casa. L’appello a chi l’ha ferita: “Costituisciti e getta quella pistola”

AVERSA (d.l.) – E’ ritornata a casa Giovanna, la 19enne che nella notte di capodanno è stata colpita da un proiettile vagante mentre era sul balcone della sua abitazione in compagnia dei suoi familiari. Sottoposta ad un intervento per estrarre il colpo che entrando dall’addome le si era conficcato in un gluteo, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La ragazza racconta di essere rimasta sempre vigile, di aver dato lei forza ai suoi familiari. Ringrazia i medici dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa che le hanno prestato le dovute cure e rivolge un appello al “pistolero” di turno “costituisciti e getta quella pistola”. Intanto la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.