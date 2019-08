Giovanni Cusano: la Cassazione respinge il ricorso della Procura. Resta "solo" la condanna a 1 anno e 8 mesi

CASERTA (Tina Palomba) – La Cassazione ha rigettato il ricorso della procura generale e delle parte civili per l’assoluzione dall’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti. E’ stata quindi confermata la condanna ad un anno otto mesi solo per stalking.

E’ questa la sentenza definitiva per l’imprenditore Giovanni Cusano, 63 anni, di Ruviano, ex dirigente provinciale del Pd, che in primo grado era stato condannato a 7 anni e 9 mesi. Si chiude così la vicenda per il noto professionista, cominciata in seguito alla denuncia di una sua ex dipendente dell’Hotel City su viale Carlo III a San Nicola la Strada.

La ragazza, assistita dall’avvocato Mauro Iodice, lo aveva accusato di averla chiusa a chiave per ore in un appartamento a Capua, laddove l’avrebbe picchiata e, successivamente l’avrebbe violentata all’interno del suo albergo.

Dopo la condanna in primo grado, vi era stato il ricorso in Appello presentato dagli avvocati di Cusano, Agostino Imposimato e Carlo De Stavola che è stato accolto, sentenza confermata anche ora in Cassazione. Cusano rimane completamente libero, la condanna ad un 1 e 8 mesi era pena sospesa.