Gira per la sagra armato di coltello: DENUNCIATO

ROCCAMONFINA – Un episodio ha scosso la tranquilla atmosfera della Sagra della Castagna di Roccamonfina, un evento molto atteso nella provincia di Caserta. Un uomo, durante la manifestazione che si svolge ogni anno per celebrare uno dei prodotti tipici del territorio, è stato denunciato dalle forze dell’ordine per porto abusivo di arma bianca.

Secondo quanto riportato dalle autorità, l’uomo, un soggetto residente nella zona con alcuni precedenti legati ad accoltellamenti, è stato fermato nei pressi della piazzetta dove si stava svolgendo la sagra, mentre camminava, avendo con sé il coltello nascosto tra i vestiti.

Gli agenti lo hanno fermato e perquisito, trovando così l’arma. Nonostante l’uomo abbia dichiarato di non avere intenzioni violente, il possesso del coltello in un luogo pubblico e in occasione di un evento affollato è un comportamento vietato.

La denuncia, per il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere, è stata formalizzata. Momenti concitati quelli della della scoperta dell’arma, ma l’incidente non ha provocato alcun danno o tensione tra i presenti.