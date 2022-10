Chiuso l’ufficio sentenze

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Chiuso l’ufficio Sentenze, presso il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere. La chiusura è scattata da lunedì 3 ottobre. Il provvedimento si è reso necessario dopo che l’unica addetta presente è andata in pensione. Si è così deciso per la chiusura come comunicato con l’avviso affisso fuori la porta.