Gli auguri del Vescovo Cirulli: “Trasmettiamo il nostro Natale ai bambini e ai giovani”

TEANO (Pietro De Biasio) Gli auguri natalizi del Vescovo S. E. Mons. Giacomo Cirulli dall’Episcopio di Teano dove in questo periodo natalizio, come consuetudine, il Pastore fa collocare numerosi presepi e natività: “Non perdiamo il segno nostro Natale; non facciamocelo rubare; trasmettiamolo ai nostri bambini, ai nostri giovani perché riflettano sulla grandezza e la bontà misericordiosa di Dio. Buon Natale”, le sue parole ci riportano al messaggio autentico del Natale: povertà e fraternità. Sul sito: www.diocesiteanocalvi.it alcune foto dei presepi.